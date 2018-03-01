Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -3 °С
Алматы: 10 °С
USD 320.34 EUR 394.47
RUB 5.54 CNY 50.62
Скачать

Башенный кран рухнул в Астане, погиб человек

20 Марта 2018 18:05 1759
Поделиться:
Башенный кран рухнул в Астане, погиб человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На строительной площадке жилого комплекса «Ак Дидар» в Есильском районе Астаны упал башенный кран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Полицейские Астаны направили дело о кастрации мужчины в прокуратуру
Суши-бар «заминировали» в Алматы По факту стрельбы в кафе возбуждено два уголовных дела в Таразе

Информацию об этом корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили в управления государственного надзора за объектами котельных, газовых хозяйств и подъемных сооружений Комитета индустриального развития и промышленной безопасности при Министерстве по инвестициям и развитию РК.

ЧП случилось утром 19 марта. По предварительной информации, разрушилась секция башенного крана, который потом упал на строящийся рядом дом. В кабине находился крановщик, он был госпитализирован и скончался в больнице.

«Создана комиссия в департаменте Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по городу Астана. Комиссия озвучит причины. После заключения комиссии будут предприняты меры, на расследование дается 10 дней», - сообщили корреспонденту Казинформа в управлении.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив