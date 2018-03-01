Башенный кран рухнул в Астане, погиб человек
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На строительной площадке жилого комплекса «Ак Дидар» в Есильском районе Астаны упал башенный кран, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Информацию об этом корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили в управления государственного надзора за объектами котельных, газовых хозяйств и подъемных сооружений Комитета индустриального развития и промышленной безопасности при Министерстве по инвестициям и развитию РК.
ЧП случилось утром 19 марта. По предварительной информации, разрушилась секция башенного крана, который потом упал на строящийся рядом дом. В кабине находился крановщик, он был госпитализирован и скончался в больнице.
«Создана комиссия в департаменте Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по городу Астана. Комиссия озвучит причины. После заключения комиссии будут предприняты меры, на расследование дается 10 дней», - сообщили корреспонденту Казинформа в управлении.
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