Башенный кран рухнул в Астане, погиб человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На строительной площадке жилого комплекса «Ак Дидар» в Есильском районе Астаны упал башенный кран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию об этом корреспонденту МИА «Казинформ» подтвердили в управления государственного надзора за объектами котельных, газовых хозяйств и подъемных сооружений Комитета индустриального развития и промышленной безопасности при Министерстве по инвестициям и развитию РК.

ЧП случилось утром 19 марта. По предварительной информации, разрушилась секция башенного крана, который потом упал на строящийся рядом дом. В кабине находился крановщик, он был госпитализирован и скончался в больнице.

«Создана комиссия в департаменте Комитета индустриального развития и промышленной безопасности по городу Астана. Комиссия озвучит причины. После заключения комиссии будут предприняты меры, на расследование дается 10 дней», - сообщили корреспонденту Казинформа в управлении.