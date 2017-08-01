«Барыс» уступил «Автомобилисту» в матче Мемориала Виктора Блинова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче турнира памяти Виктора Блинова астанинский «Барыс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» - 1:3, сообщает Sports.kz.

В первом периоде «Автомобилист» не оставил шансов хоккеистам из Астаны, забросив три безответные шайбы - отличились Илья Крикунов, Алексей Михнов и Александр Торченюк. После перерыва «Барысу» наконец удалось распечатать ворота соперника, сделал это Нурсултан Бельгибаев. В заключительной трети матча зрители забитых шайб не увидели.



Завтра в 15:00 «Барыс» встретится с хабаровским «Амуром».



«Автомобилист» - «Барыс» 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)



Шайбы:

1:0 - 00:39 Крикунов (Тичар). В равенстве

2:0 - 04:17 Михнов (Торченюк, Гареев). В равенстве

3:0 - 08:54 Торченюк (Гареев, Чайковски). В меньшенстве

3:1 - 37:06 Бельгибаев. В равенстве

Вратари: Якуб - Хенрик

Штраф: 12:6 (6:4, 4:0, 2:2).