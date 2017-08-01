«Барыс» уступил «Автомобилисту» в матче Мемориала Виктора Блинова
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче турнира памяти Виктора Блинова астанинский «Барыс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» - 1:3, сообщает Sports.kz.
В первом периоде «Автомобилист» не оставил шансов хоккеистам из Астаны, забросив три безответные шайбы - отличились Илья Крикунов, Алексей Михнов и Александр Торченюк. После перерыва «Барысу» наконец удалось распечатать ворота соперника, сделал это Нурсултан Бельгибаев. В заключительной трети матча зрители забитых шайб не увидели.
Завтра в 15:00 «Барыс» встретится с хабаровским «Амуром».
«Автомобилист» - «Барыс» 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)
Шайбы:
1:0 - 00:39 Крикунов (Тичар). В равенстве
2:0 - 04:17 Михнов (Торченюк, Гареев). В равенстве
3:0 - 08:54 Торченюк (Гареев, Чайковски). В меньшенстве
3:1 - 37:06 Бельгибаев. В равенстве
Вратари: Якуб - Хенрик
Штраф: 12:6 (6:4, 4:0, 2:2).
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