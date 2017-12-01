«Барыс» упустил победу в Москве

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» проиграл «Динамо», хотя по ходу поединка казахстанцы переигрывали соперника, но индивидуальные ошибки снова привели к поражению, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Встреча двух команд, занимающих в своих конференциях шестые позиции, обещала стать интригующей, ведь в составе «Динамо» нынче выступает Дастин Бойд - недавний кумир казахстанских болельщиков, а возглавляет команду Владимир Воробьев, трудившийся в «Барысе» при Андрее Назарове. Вне заявки оказался Найджел Доус, а в защите вместо Романа Савченко вышел Джордон Сауторн. Даже быстрая шайба на исходе первой минуты не повлияла на атакующий настрой астанчан: Тарасов из угла площадки выкатился в район усов, ложным движением обманул Карллсона, и с неудобной отправил шайбу в «домик» - 1:0. «Барыс» после пропущенной шайбы взвинтил темп, и усилиями связки Пушкарёв-Маркелов сумел навязать свою атакующую модель. «Динамо» сделало ставку на стремительные контратаки, и Анисин в касание отправил в прорыв Бойда, но после его броска шайба разминулась со штангой. Затем Петунин на скорости продавил Даллмэна, но Карлссон закрыл ближний угол. А его визави Ерёменко допустил грубейшую ошибку после отскока шайбы от борта не сумев ее зафиксировать, а налетевший коршуном Маркелов мастерски протолкнул каучуковый диск в ворота - 1:1.

Второй период «Барыс» начал первым номером, заставив хозяев площадки думать исключительно об обороне. Подопечные Евгения Корешкова действовали агрессивно в атаке, а в защите встречали соперника уже в средней зоне. Опасность исходила и от резких контраатак «Барыса». В одной из них Сагадеев тонким пасом вывел Акользина на ударную позицию, но в последний момент шайба сошла с крюка. Вторая шайба получилась после перевода Гурковым шайбы на противоположный борт Семёнову, который сразу же зарядил с замаха, а Старченко подставил клюшку - 1:2. Игра проходила под диктовку «Барыса», но секундная расслабенность обернулась пропущенной шайбой: Пушкарёв небрежно отдал передачу с неудобной в средней зоне, шайбу перехватил Комаров, ворвался в зону и прострелил на Никулина, и рикошетом от конька Сауторна она залетела в ворота - 2:2. Затем Петунин одним пасом вразрез бросил в прорыв Тарасова, который ювелирным по точности броском попал в ближнюю девятку - 3:2.

В третьей двадцатиминутке решающим фактором оказались удаления у астанчан. «Барысу» удалось отыграться: Райт кистевым броском после выигранного вбрасывания сходу заставил Ерёменко лишь развести руки - 3:3. В самый неподходящий момент Липин поехал на скамейку штрафников за задержку соперника руками, а Кутейкин в большинстве своим знаменитым щелчком подстрелил Пушкарёва, и тут же выдал пас под бросок Вишневскому - шайба залетела в дальний верхний угол. В одной из контратак «Динамо» Игумнов попал под силовой прием Даллмэна, но при этом Кевин вытянул вперед руки, что привело к серьезному столкновению «динамовца» с заграждением - удаление до конца игры и пять минут в меньшинстве, ставшие фатальными, когда некогда почти родной игрок «Барыса» Бойд добил шайбу в ворота после отскока - 5:3.

«Динамо» (Москва) - «Барыс» (Астана) 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Шайбы:

1:0 - Тарасов (Петунин), 01:01

1:1 - Маркелов (Маклюков, Пушкарёв), 13:11

1:2 - Старченко (Гурков, Семёнов), 28:02

2:2 - Комаров (Никулин), 35:58

3:2 - Тарасов (Хиетанин, Петунин), 38:00

3:3 - Райт (Вей), 42:27

4:3 - Вишневский (Кутейкин), 49:45 ГБ

5:3 - Бойд (Кутейкин, Анисин), 54:26 ГБ

Вратари: Ерёменко - Карлссон

Статистика матча:

Броски: 62-65 ;

Броски в створ: 36-33 ;

Голы: 5-3 ;

Вбрасывания: 30-34 ;

Блокированные броски: 19-13 ;

Силовые приемы: 23-24 ;

Время в атаке: 12:22-13:13 ;

Штраф: 6-29

Фото - hcbarys.kz