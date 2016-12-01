«Барыс» с крупным счетом переиграл магнитогорский «Металлург»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Хет-триком отметился нападающий Найджел Доус, который временно заменил капитана команды.

Домашний лед помог столичным хоккеистам обыграть гостей из Магнитогорска со счетом 5:3. В первом периоде игроки «Барыса» задали уверенный отрыв от соперника, забросив четыре шайбы - трижды отметился Найджел Доус, а также Никита Иванов.

Во второй двадцатиминутке отличились гости - шайбы забросили Сергей Мозякин и Томаш Филиппи.

Магнитогорцы ничуть не хотели уступать астанчанам, забив в третьем периоде еще одну шайбу, тем самым сократив разрыв, но на последних секундах увеличить отрыв от соперников помог нападающий «Барыса» Константин Пушкарев. Итог встречи - 5:3 в пользу хозяев льда.



«Барыс» - «Металлург» Магнитогорск 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)



Шайбы:

1:0 - 00:59 Доус (Бойд). В равенстве

2:0 - 05:47 Доус (Сен-Пьер, Даллмэн). В большинстве

3:0 - 16:07 Иванов (Худяков). В равенстве

4:0 - 19:13 Доус (Сен-Пьер). В большинстве

4:1 - 24:40 Мозякин (Зарипов, Ли). В большинстве

4:2 - 26:33 Филиппи (Береглазов, Осала). В большинстве

4:3 - 40:30 Тимкин. В равенстве



«Барыс»: Пулен - Семёнов-Даллмэн, Доус-Бойд-Пушкарёв; Савченко-Липин, Худяков-Кучин-Иванов; Шалапов-Баркер, Рымарев-Сен-Пьер-Панюков; Трясунов, Никулин-Гренц-Бельгибаев, Тривино;



«Металлург» Магнитогорск: Кошечкин - Бирюков-Антипин, Заприпов-Мозякин-Коварж; Береглазов-Ли, Сёмин-Сантала-Осала; Хабаров-Терещенко, Филиппи-Тимкин-Косов; Будкин, Платонов-Железков-Казионов Ден, Казионов Дм.



Штраф: 10:12 (2:8, 6:2, 2:2)



Главные судьи: Николай Акузовский, Александр Соин

Линейные судьи: Александр Чернышёв, Никита Шалагин



25 декабря. Астана. Новый Ледовый дворец 5 340 зрителей.