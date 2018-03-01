«Барыс» проиграл последний матч сезона в КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане «Барыс» завершил выступление в регулярном чемпионате КХЛ поражением от омского «Авангарда», передает СИА «SPORTINFORM».

В отличие от «Барыса» омскому «Авангарду» нужно было побеждать в основное время, дабы зацепиться за место в плей-офф, в противном случае омичи могли завершить сезон досрочно. Галым Мамбеталиев решил бросить в бой молодую поросль в лице Батырлана Муратова и Саяна Данияр. «Авангард» не стал откладывать дело в долгий ящик: уже на 4-й минуте в большинстве Семёнов оказавшись у ближний штанги, обработал передачу Медведева и отправил шайбу в домик - 0:1. «Барысу» потребовалось чуть больше трех минут, чтобы восстановить равновесие: Михайлис подкидкой бросил в прорыв Сагадеева, однако Антона опередил Маклюков и прицельным броском поразил дальний верхний угол. Судьи не засчитали шайбу омича Кошелева, который продравшись на пятак, протолкнул каучуковый снаряд в ворота Карллсона. После этого оборона «Авангарда» дала еще один сбой: Старченко войдя в зону, отдал пас налево Кучину, и центрфорвард не оставил шансов вратарю - 2:1. А в конце периода омичи усугубили свое положение, оставшись в меньшинстве и «Барыс» укрепил свое преимущество: Евдокимов находясь на дальнем пятачке, после диагональной передачи Маклюкова не промахнулся - 3:1.

Во второй двадцатиминутке «Авангарду» ничего не оставалось, как идти вперед большими силами. И их активность позволила сравнять цифры на табло. Файзуллин на пятаке был расторопнее всех, а в большинстве Семёнов с острого угла поразил пустой угол ворот «Барыса» - 3:3. Причем теперь уже во втором периоде судьи отменили шайбу Доуса.

В заключительном периоде несмотря на обилие борьбы дело до реальных угроз у ворот Карлссона и Шилина не доходило. Омичи больше атаковали, контролировали шайбу и владели территориальным преимуществом, но Карлссон с помощью защитников свои ворота сохранял на замке до 59-й минуты. «Ястребы» решили рискнуть, поменяв вратаря на шестого полевого и их продолжительный штурм завершился точным броском Семёна Кошелева. Воспитанник усть-каменогорского хоккея затащил «Авангард» в плей-офф, а «Барыс» простился с очередным сезоном.

«Барыс» (Астана) - «Авангард» 3:4 (3:1, 0:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 - Семёнов (Медведев, Михеев), 03:08 ГБ

1:1 - Маклюков (Михайлис, Диц), 07:35

2:1 - Кучин (Старченко, Доус), 09:26

3:1 - Евдокимов (Маклюков), 19:32 ГБ

3:2 - Файзуллин (Медведев, Чудинов), 26:48

3:3 - Семёнов (Кугрышев, Медведев), 34:27 ГБ

3:4 - Кошелев, 59:00

Вратари: Карлссон - Шилин

Статистика матча:

Броски: 29-57 ;

Броски в створ: 15-31 ;

Голы: 3-4 ;

Вбрасывания: 34-34 ;

Блокированные броски: 12-8 ;

Силовые приемы: 13-7 ;

Время в атаке: 06:10-14:41 ;

Штраф: 10-4