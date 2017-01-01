«Барыс» проиграл братиславскому «Словану»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в чемпионате КХЛ уступил в Братиславе местному «Словану» - 1:4, сообщает sports.kz.

Начало матча осталось за «Слованом», но форвардам хозяев Таффе и Штясны не удалось использовать созданные ими моменты, чтобы открыть счет. Гостям, в свою очередь, не удалось использовать большинство. На 14-й минуте неплохой момент для взятия ворот имел Шварни, перед сиреной у гостей шанс отличиться имел Шиннимин.

В самом начале второго периода реальнейшую возможность открыть счет не использовал Еглич - в последний момент ворота спас Пулен. Позднее при игре «4 на 4» едва не отличился Чипчура - ценой удаления ворота спас все тот же Пулен, и на этот раз «Слован» сумел использовать большинство, отличился Таффе. Спустя 34 секунды разница в счете удвоилась после успешной комбинации Лушняка и Бачика. Во второй половине периода забить могли Чичу и Чипчура, однако третий гол в ворота гостей за 61 секунду до конца периода влетел после броска Пластино.



На 47-й минуте на скамейку штрафников отправился Еглич, и Боченски сумел реализовать большинство - 3:1. На 54-й минуте Чичпура обыграл Пулена и поставил финальную точку - 4:1, важнейшая победа «Слована», который продолжает бороться за попадание в плей-офф.



Континентальная хоккейная лига



«Слован» - «Барыс» 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)



Шайбы:

1:0 - 27:46 Таффе (Серсен, Кундратек). В большинстве

2:0 - 28:20 Лушняк (Бачик). В равенстве

3:0 - 38:59 Пластино (Шварни, Чипчура). В равенстве

3:1 - 47:57 Боченски (Даллмэн, Бойд). В большинстве

4:1 - 53:49 Чипчура (Мусатов). В равенстве



«Слован»: Браст - Серсен-Кундратек, Еглич-Чичу-Таффе; Пластино-Шварни, Чипчура-Мусатов-Сурови; Бачик-Староста, Скалицки-Лушняк-Штястны; Росандич, Вопелка-Садецки-Глинка, Галама;



«Барыс»: Пулен - Даллмэн-Семёнов, Боченски-Бойд-Доус; Баркер-Шалапов, Шиннимин-Михайлис-Сен-Пьер; Липин-Савченко, Кучин-Худяков-Пушкарёв; Трясуно, Бельгибаев-Гренц-Панюков, Тривино.



Штраф: 6:6 (0:0, 6:6, 0:0)



Главные судьи: Сергей Беляев, Андрей Рогачёв

Линейные судьи: Константин Горденко, Виктор Томилов



14 января. Братислава. «Словнафт Арена» 9 566 зрителей.