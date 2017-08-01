«Барыс» проиграл «Адмиралу» на Кубке Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в заключительном матче Кубка Президента РК уступил владивостокскому «Адмиралу» - 0:3, пишет Sports.kz.

В первом периоде счет открыл Николай Глухов, закрепил успех гостей во втором Максим Кицын, в заключительной части игры Глухов оформил дубль.

Таким образом, «Барыс» на турнире набрал восемь очков и занял третье место, пропустив вперед нижнекамский «Нефтехимик» и «Адмирал».

«Барыс» - «Адмирал» 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 - 07:22 Глухов (Воронин). В равенстве

0:2 - 23:38 Кицын (Сергеенко). В равенстве

0:3 - 59:51 Глухов (Казаков, Жафяров). В меньшинстве

Вратари: Карлссон - Серебряков

Штраф: 16:18 (4:4, 4:0, 8:14).