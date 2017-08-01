«Барыс» потерпел второе поражение на Мемориале Виктора Блинова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В третьем матче турнира памяти Виктора Блинова астанинский «Барыс» потерпел второе поражение подряд, на этот раз уступив хабаровскому «Амуру» - 2:3, сообщает Sports.kz.

Матч активней начали хоккеисты из Хабаровска. Счет в первой трети матча открыл Алексей Бывальцев, успех «Амура» в конце двадцатиминутки закрепил Вячеслав Ушенин. В начале второго периода свою первую шайбу в игре организовали хоккеисты «Барыса», ее автором стал Кирилл Полохов. Астанчане продолжали атаковать и Нурсултан Бельгибаев сравнял счет. В третьем отрезке игры победу «Амуру» принес Александр Фролов.



«Барыс» - «Амур» 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)



Шайбы:

0:1 - 08:05 Бывальцев (Лютов). В большинстве

0:2 - 19:31 Вяч. Ушенин (Влад. Ушенин ). В большинстве

1:2 - 23:38 Полохов (Пушкарёв, Тривино). В большинстве

2:2 - 36:17 Бельгибаев (Никулин, Гурков). В равенстве

2:3 - 51:19 Фролов (Зогорна, Камалов). В равенстве



Вратари: Кудрявцев - Метсола

Штраф: 6:10 (6:4, 0:2, 0:6).