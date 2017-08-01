«Барыс» победил «Югру» на старте Мемориала Виктора Блинова
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом матче турнира памяти Виктора Блинова астанинский «Барыс» обыграл ханты-мансийскую «Югру» со счетом 4:2, пишет Sports.kz.
Первый период начался с преимущества «Барыса» - счет открыл Владимир Маркелов. Во втором периоде астанчане вновь были активней и после нескольких удалений в составе соперника шайбы забросили Найджел Доус и Дмитрий Шевченко. Четвертую шайбу в ворота «Югры» забросил Мартен Сен-Пьер. В третьем периоде россияне сумели порадовать своих поклонников двумя взятиями ворот, но общей картины это не изменило.
Завтра в 15:00 «Барыс» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».
«Барыс» - «Югра» 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Шайбы:
1:0 - 09:36 Маркелов (Пушкарев, Тривино). В равенстве
2:0 - 22:52 Доус (Вей, Даллмэн). В большинстве
3:0 - 23:32 Шевченко (Савченко, Михайлис). В большинстве
4:0 - 30:37 Сен-Пьер (Вей). В равенстве
4:1 - 52:52 Угольников (Васильев, Варфоломеев). В большинстве
4:2 - 55:01 Ильин. В равенстве
Вратари: Карлссон - Фокин
Штраф: 20:20 (2:2, 10:12, 8:6).
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