«Барыс» победил «Югру» на старте Мемориала Виктора Блинова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В первом матче турнира памяти Виктора Блинова астанинский «Барыс» обыграл ханты-мансийскую «Югру» со счетом 4:2, пишет Sports.kz.

Первый период начался с преимущества «Барыса» - счет открыл Владимир Маркелов. Во втором периоде астанчане вновь были активней и после нескольких удалений в составе соперника шайбы забросили Найджел Доус и Дмитрий Шевченко. Четвертую шайбу в ворота «Югры» забросил Мартен Сен-Пьер. В третьем периоде россияне сумели порадовать своих поклонников двумя взятиями ворот, но общей картины это не изменило.

Завтра в 15:00 «Барыс» встретится с екатеринбургским «Автомобилистом».



«Барыс» - «Югра» 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)



Шайбы:

1:0 - 09:36 Маркелов (Пушкарев, Тривино). В равенстве

2:0 - 22:52 Доус (Вей, Даллмэн). В большинстве

3:0 - 23:32 Шевченко (Савченко, Михайлис). В большинстве

4:0 - 30:37 Сен-Пьер (Вей). В равенстве

4:1 - 52:52 Угольников (Васильев, Варфоломеев). В большинстве

4:2 - 55:01 Ильин. В равенстве



Вратари: Карлссон - Фокин

Штраф: 20:20 (2:2, 10:12, 8:6).