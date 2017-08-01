«Барыс» остался в шаге от призового места на мемориале Виктора Блинова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в последнем матче на Мемориале Виктора Блинова в Омске уступил «Авангарду» - 1:3, пишет Sports.kz.

Омские хоккеисты проводили эту встречу в статусе победителя турнира, тем не менее, победу не отдали. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором отметился Николай Лемтюгов. Третья двадцатиминутка началась с шайбы Найджела Доуса, однако довольно быстро Данил Файзулин вновь вывел «Авангард» вперед, на этот раз окончательно. Итог подвел, оформивший дубль Лемтюгов.

Таким образом, «Барыс» с одной победой занял четвертое место на турнире, опередив лишь ханты-мансийскую «Югру».

«Авангард» - «Барыс» 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Шайбы:

1:0 - 23:34 Лемтюгов (Дервук, Фищенко). В равенстве



1:1 - 43:45 Доус (Вей, Диц). В равенстве



2:1 - 44:47 Файзуллин (Жукенов, Фищенко). В равенстве



3:1 - 50:15 Лемтюгов (Лисов, Пережогин). В равенстве

Вратари: Шилин - Карлссон



Штраф: 12:8 (6:4, 2:2, 4:2).