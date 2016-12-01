«Барыс» обыграл омский «Авангард» в матче КХЛ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома переиграл омский «Авангард» - 3:1, сообщает Sports.kz.
Континентальная хоккейная лига
«Барыс» - «Авангард» 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Шайбы:
0:1 - 18:32 Зубов (Пестушко). В равенстве
1:1 - 42:12 Панюков (Савченко, Шиннимин). В равенстве
2:1 - 45:32 Сен-Пьер (Шиннимин, Савченко). В равенстве
3:1 - 59:35 Пушкарёв (Кучин). В равенстве, в пустые ворота
«Барыс»: Карлссон - Семёнов-Даллмэн, Доус-Бойд-Пушкарёв; Шалапов-Баркер, Шиннимин-Сен-Пьер-Панюков; Савченко-Липин, Худяков-Кучин-Иванов; Трясунов, Никулин-Гренц-Бельгибаев, Тривино;
«Авангард»: Фурх - Медведев-Мартынов, Пережогин-Бут-Хохряков; Никитин-Меньшиков, Кучерявенко-Лемтюгов-Лаута; Григорьев-Густафссон, Зубов-Пестушко-Михеев; Осипов, Махановский-Юньков-Фищенко.
Штраф: 4:8 (0:2, 2:0, 2:6)
Главные судьи: Сергей Гусев, Павел Комаров
Линейные судьи: Сергей Мисюрь, Александр Отмахов
28 декабря. Новый Ледовый дворец 5 960 зрителей.
Оставить комментарий