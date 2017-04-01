АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Банки Азербайджана резко сократили спрос на доллары, но увеличили интерес к рублям, сообщил trend.az.

Центральный банк Азербайджана сообщил, что за январь-февраль 2017 года банки страны продали наличной иностранной валюты на сумму эквивалентную 622,02 миллиона манатов. Это вдвое меньше показателя первых двух месяцев прошлого года.

Наибольшим спросом у клиентов банков всегда пользовались доллары. За два месяца их продажа составила 255,36 миллиона в манатном эквиваленте (сокращение за год почти втрое).

Продажи британского фунта сократились за год вдвое, до 3,5 миллиона в манатном выражении, продажи евро - втрое, до почти 33 миллиона в манатном эквиваленте. Наименьшее сокращение наблюдается в торговле рублями. Их продажа сократилась только на 8,15 процентов, до 330,26 миллионов в манатном эквиваленте.

Схожая ситуация наблюдается и с покупкой банками иностранной валюты. Так, за два месяца текущего года банки купили долларов на 185,57 миллионов в манатном выражении, что в 3,7 раза меньше, чем в январе-феврале 2016 года. Банки также значительно снизили интерес к покупке евро - за год этот показатель сократился втрое, до 17,68 миллиона в манатном эквиваленте. Прямо противоположная ситуация наблюдается с британским фунтом и российским рублем. Банки незначительно увеличили (на 01, процента) покупку фунтов - до 653,7 миллионов в манатном эквиваленте и на 23 процента увеличили приобретение рублей - до 1,6 миллиарда в манатном эквиваленте.

Отметим, в Азербайджане действует 32 банка, в том числе два с государственным участием.