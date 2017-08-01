Бакытжан Сагинтаев встретился с Премьер-Министром Кыргызстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Премьер-Министром Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым, сообщает primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в области предоставления технической помощи, унификации железнодорожных тарифов, ослабления миграционных требований к гражданам.

Стороны отметили значительный прогресс в разработке Комплексной программы сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном на 2017-2020 годы, которая должна стать Дорожной картой развития и укрепления взаимовыгодных отношений и стратегического партнерства между странами на ближайшую перспективу.

Кроме того, Премьер-Министры оценили уровень готовности сторон к подписанию Договора о демаркации казахстанско-кыргызской государственной границы.

Помимо этого были подняты темы взаимодействия двух стран в региональных организациях, в том числе в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Вместе с тем, Б.Сагинтаев и С.Жээнбеков обсудили ход проведения в Астане выставки "ЭКСПО 2017" и предстоящий в конце августа Национальный день Кыргызстана.

В завершение встречи Бакытжан Сагинтаев пригласил Кыргызстан принять активное участие в Саммите ОИС по науке и технологиям, который станет завершением международной выставки.

Внешнеторговый оборот между Казахстаном и Кыргызстаном за январь-май 2017 года составил $272,3 млн, что на 38,4% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Экспорт из Казахстана в Кыргызстан за январь-май 2017 года вырос более чем на 38% и составил $180,6 млн.

По состоянию на 1 июля 2017 года в Казахстане зарегистрировано 1287 юридических лиц, филиалов и представительств с кыргызским участием.