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Бакытжан Сагинтаев встретился с министром иностранных дел Боливии

Бакытжан Сагинтаев встретился с министром иностранных дел Боливии
17 Августа 2017 15:48 228

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с министром иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани, прибывшим в Астану с рабочим визитом. Об этом сообщает primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, культуры, науки и образования. Стороны также выразили заинтересованность в создании и реализации совместных инвестиционных проектов в нефтехимической, сельскохозяйственной, транспортной отраслях, в области развития чистых технологий и в сфере возобновляемой энергетики.

По словам Фернандо Уанакуни Мамани, Боливия готова к развитию партнерства не только в газовом секторе, но и в области редкоземельных металлов и атомной промышленности.

Бакытжан Сагинтаев также выразил заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества, и в свою очередь поблагодарил Фернандо Уанакуни Мамани за поддержку Казахстана в проведении международной выставки «ЭКСПО-2017».

 

 

Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Премьер-министр РК, Астана, EXPO-2017,
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