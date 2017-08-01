АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев встретился с министром иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани, прибывшим в Астану с рабочим визитом. Об этом сообщает primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в сферах энергетики, культуры, науки и образования. Стороны также выразили заинтересованность в создании и реализации совместных инвестиционных проектов в нефтехимической, сельскохозяйственной, транспортной отраслях, в области развития чистых технологий и в сфере возобновляемой энергетики.

По словам Фернандо Уанакуни Мамани, Боливия готова к развитию партнерства не только в газовом секторе, но и в области редкоземельных металлов и атомной промышленности.

Бакытжан Сагинтаев также выразил заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества, и в свою очередь поблагодарил Фернандо Уанакуни Мамани за поддержку Казахстана в проведении международной выставки «ЭКСПО-2017».