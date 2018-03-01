Бакытжан Сагинтаев провел заседание совета директоров холдинга «Байтерек»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел очередное заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Об этом сообщает primeminister.kz.

В ходе заседания рассмотрены планы компании на 2018 год, было одобрено заключение сделки с АО «Банк развития Казахстана». Согласно сделке, АО «БРК-Лизинг» (прим. дочерняя компания АО «Банк развития Казахстана») представлен кредит для долгосрочного лизингового финансирования в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».

Кроме того, совет директоров утвердил матрицу бизнес-процессов, рисков и контролей холдинга на 2018 год, отчет службы внутреннего аудита за 4 квартал 2017 года и рассмотрел результаты внешней независимой оценки эффективности и качества работы служб внутреннего аудита группы холдинга «Байтерек».

Справочно: НУХ «Байтерек» был создан Указом Президента РК в 2013 году в целях оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики. Холдинг объединил под своим началом 11 дочерних организаций.