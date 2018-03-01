Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 0 °С
Алматы: 7 °С
USD 321.26 EUR 395.76
RUB 5.63 CNY 50.68
Скачать

Бакытжан Сагинтаев поручил выделить новые 20 тыс грантов в следующем учебном году

6 Марта 2018 10:49 150
Поделиться:
Бакытжан Сагинтаев поручил выделить новые 20 тыс грантов в следующем учебном году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев дал поручения по выполнению инициатив Президента Нурсултана Назарбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Премьер дал неделю на решение вопроса финансирования газопровода до Астаны
Премьер-Министр обозначил сроки по выполнению поручений Президента За годы независимости сложилась политическая нация казахстанцев - Гела Васадзе

По повышению доступности и качества высшего образования и улучшения условий проживания студенческой молодёжи Премьер дал поручения министерствам образования и науки, труда и соцзащиты населения, национальной экономики, финансов, акимам регионов. Они должны предусмотреть на 2018-2019 учебный год увеличение количества образовательных грантов на 20 тысяч, а также повышение их стоимости по техническим и сельскохозяйственных специальностям до уровня грантов национальных вузов.

Вузы, колледжи, девелоперские компании на принципах государственно-частного партнёрства уже в этом году должны начать строительство общежитий. До конца 2022 года должно быть введено не менее 75 тысяч дополнительных мест. Ответственный за реализацию задач - министр Ерлан Сагадиев.

фото: ablaikhan.kz

Telegram-канал:

Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Образование, Премьер-министр РК, Правительство РК,
Поделиться:

Автор:

Анеля Касымова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тулекбаева Айгуль
Тулекбаева Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив