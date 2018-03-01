Бакытжан Сагинтаев поручил выделить новые 20 тыс грантов в следующем учебном году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев дал поручения по выполнению инициатив Президента Нурсултана Назарбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По повышению доступности и качества высшего образования и улучшения условий проживания студенческой молодёжи Премьер дал поручения министерствам образования и науки, труда и соцзащиты населения, национальной экономики, финансов, акимам регионов. Они должны предусмотреть на 2018-2019 учебный год увеличение количества образовательных грантов на 20 тысяч, а также повышение их стоимости по техническим и сельскохозяйственных специальностям до уровня грантов национальных вузов.

Вузы, колледжи, девелоперские компании на принципах государственно-частного партнёрства уже в этом году должны начать строительство общежитий. До конца 2022 года должно быть введено не менее 75 тысяч дополнительных мест. Ответственный за реализацию задач - министр Ерлан Сагадиев.

фото: ablaikhan.kz