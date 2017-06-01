Бакытжан Сагинтаев поручил содействовать в доставке минудобрений до аграриев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил министру по инвестициям и развитию оказать содействие в доставке минеральных удобрений до сельхозтоваропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В поездках в регионы сельхозтоваропроизводители говорили об увеличении (закупок - прим.) минеральных удобрений. Мы отдельно этот вопрос рассматривали в рамках наших программ. Мы видим сегодня, что наши производители - заводы в Актау и Таразе практически работают с колес. Женис Махмудович, надо будет оказать содействие с тем, чтобы в полном объеме мы могли произвести и доставить минеральные удобрения до наших сельхозтоваропроизводителей», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства, обращаясь к главе МИР РК.

Глава Кабмина добавил, что необходимо определить действия на следующий год в этом направлении.

«Надо будет понять на следующий год - как будем дальше увеличивать. Если да, то надо будет смотреть, каким образом мы сможем оказать содействие нашим производителям минеральных удобрений. Следующее - это фитосанитарная безопасность, это очень важный момент. Мы посеять то посеяли, теперь надо вырастить и убрать. Большая работа впереди предстоит. Прошу вас всю эту работу взять на контроль и координация, как обычно, за вами», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к главе МСХ.