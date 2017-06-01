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Бакытжан Сагинтаев поручил содействовать в доставке минудобрений до аграриев

Бакытжан Сагинтаев поручил содействовать в доставке минудобрений до аграриев
13 Июня 2017 11:25 323

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев поручил министру по инвестициям и развитию  оказать содействие в доставке минеральных удобрений до сельхозтоваропроизводителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В поездках  в регионы сельхозтоваропроизводители говорили об увеличении (закупок - прим.) минеральных удобрений. Мы отдельно этот вопрос рассматривали в рамках наших программ.  Мы видим сегодня, что наши производители - заводы в Актау и  Таразе  практически работают с колес. Женис Махмудович, надо будет оказать содействие с тем, чтобы в полном объеме мы могли произвести  и доставить минеральные удобрения до наших сельхозтоваропроизводителей», - сказал Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства, обращаясь к главе МИР РК.

Глава Кабмина добавил, что необходимо определить действия на следующий год в этом направлении.

«Надо будет понять на следующий год - как будем дальше увеличивать. Если да,  то надо будет смотреть, каким образом мы сможем оказать содействие нашим производителям минеральных удобрений. Следующее - это фитосанитарная безопасность, это очень важный момент. Мы посеять то посеяли, теперь надо вырастить и убрать. Большая работа впереди предстоит. Прошу вас всю эту работу взять на контроль и координация, как обычно, за вами», -  подчеркнул Бакытжан Сагинтаев, обращаясь к главе МСХ.

 

 

 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, Правительство РК,
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