Бакытжан Сагинтаев поручил провести антикоррупционный анализ в госорганах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства РК поручил провести антикоррупционный анализ в государственных органах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Даю поручение - государственным органам необходимо обеспечить проведение соответствующего анализа во всех отраслях, и обеспечить принятие конкретных мер по устранению выявляемых коррупционных рисков. Руководителям центральных и местных исполнительных органов поручаю проводить внутренний анализ состояния коррупции в возглавляемых органах и принимать комплексные меры реагирования», - сказал Сагинтаев.

В ходе заседания заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев доложил об итогах работы по борьбе с коррупцией за последние три года. В частности, по его словам, за три года на четверть сократилось число казахстанцев, дававших взятки. Акцент в работе по противодействию коррупции перенесен на профилактику, при этом институт уголовного преследования за коррупционные преступления не ослабляется.

Шпекбаев также отметил слабую работу общественных советов при государственных органах, а также областных комиссий по борьбе с коррупцией в плане профилактики коррупционных правонарушений.