Бакытжан Сагинтаев оценил выполнение госпрограммы «Денсаулық»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания Правительства дал оценку ходу выполнения госпрограммы «Денсаулық» на 2016-2019 годы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Как мы видим из докладов, поставленные программой показатели достигнуты. Глава государства в своём Послании поставил ряд конкретных задач по улучшению здоровья населения. Это задача модернизации здравоохранения, введение обязательного социального медицинского страхования. Необходимо проводить соответствующую разъяснительную работу, должен быть на особом контроле вопрос лекарственного обеспечения. Также на расширенном заседании Правительства говорилось об электронном здравоохранении. Мы должны проводить работу», - сказал Премьер.

По данным министра здравоохранения Елжана Биртанова, из 123 мероприятий госпрограммы, предусмотренных в 2017 году, выполнено 122, не выполнено 1. Оно предполагает внедрение национального регистра иммунопрофилактики, сроки проекта были перенесены на май 2018 года. В 2017 году на реализацию госпрограммы было выделено 180 млрд. тенге. Фактическое освоение составило 176 млрд. тенге или 97,7%.



В целом по республике снизилась смертность по основным неинфекционным заболеваниям: болезни сердца, онкология и травмы, хотя в некоторых регионах наблюдается негативная динамика.

Также по стране снизились показатели материнской, младенческой смертности и смертности от злокачественных новообразований. При этом значительно превышают республиканские значения показатели в ВКО - материнская смертность, Костанайской области - младенческая смертность, Павлодарской области - смертность от ЗНО.

Для обеспечения бесплатными лекарствами 95% годовой потребности закуплено и поставлено на склады Единого дистрибьютора и отгружено в регионы.

В целом из 35 показателей госпрограммы достигнуто - 30, не достигнуто - 5, в том числе одно в связи с переносом срока внедрения ОСМС.