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Баффер побывал на дне рождения Головкина

Баффер побывал на дне рождения Головкина
11 Апреля 2017 02:08 166

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный ринг-анонсер Майкл Баффер оказался в числе приглашенных на день рождения казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Праздничный обед прошлым вечером с GGG, его сыном Вадимом, семьей и друзьями в Лос-Анджелесе был великолепен! #LetsGetReadyToRumble», - написал конферансье в твиттере.
 
Напомним, 8 апреля чемпиону мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину исполнилось 35 лет.

 

Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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