Баффер побывал на дне рождения Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный ринг-анонсер Майкл Баффер оказался в числе приглашенных на день рождения казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Праздничный обед прошлым вечером с GGG, его сыном Вадимом, семьей и друзьями в Лос-Анджелесе был великолепен! #LetsGetReadyToRumble», - написал конферансье в твиттере.



Напомним, 8 апреля чемпиону мира по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадию Головкину исполнилось 35 лет.