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Бабушки хором спели «Камажай» в столичном автобусе

18 Марта 2018 16:19 360
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Бабушки хором спели «Камажай» в столичном автобусе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажиры столичного автобуса сняли на видео, как женщины пожилого возраста хором спели песню «Камажай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео появилось в соцсетях и набрало большое количество просмотров и положительных комментариев. Слаженность, с которой бабушки исполняли свой репертуар, наталкивала на мысль о профессиональном происхождении вокальных данных поющих женщин. Это предположение подтвердили и в «Астана LRT».

«Эти бабушки представляют ансамбль, приехавший из Павлодарской области. Как рассказали сами участницы ансамбля, они приехали в Астану, чтобы поставить концерт к Наурызу. Они сели в автобус на остановке «Дворец Жастар» и ехали до Куйши Дина, поднимая таким образом настроение остальным пассажирам. Они пели песни и шутили, к ним присоединились и другие пассажиры. Они - пенсионерки, среди них есть и люди с ограниченными возможностями», - сообщила пресс-секретарь организации Науат Азанбаева.

 

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Ключевые слова: Астана,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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