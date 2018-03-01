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Ажиотажа не будет - Женис Касымбек о новой ипотечной программе

6 Марта 2018 14:59 911
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Ажиотажа не будет - Женис Касымбек о новой ипотечной программе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек считает, что новую государственную программу по доступной ипотеке можно реализовать без ажиотажа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Думаю, появление нового игрока на этом рынке даст конкуренцию и возможность гражданам работать не только через Жилстройсбербанк и банки второго уровня. Это даст еще один доступный инструмент, возможно, самый доступный. Мы понимаем, что в этой новой организации появятся очереди, но вчера Глава государства обозначил конкретные суммы - до 1 трлн тенге привлечь в работу именно по ипотеке. Я считаю, что этих средств достаточно для того, чтобы без ажиотажа реализовать эту программу», - заявил Женис Касымбек на пресс-конференции в Правительстве РК.

«Вы, например, приходите очередником в новую компанию. Вы определяете, какое жилье хотите и у какого застройщика. Вы вносите первоначальный вклад в новую компанию - 20% от квартиры, а 80% вам дает ипотечная компания», - добавил он. 

Напомним, ранее Глава государства Нурсултан Назарбаев озвучил основные параметры предлагаемой программы «7-20-25». То есть, каждый работающий казахстанец будет иметь возможность получить ипотечный заем в тенге по следующим условиям. Ставка вознаграждения по кредиту - не более 7 процентов в год. Первоначальный взнос - не более 20 процентов. Срок кредита 25 лет.

Сегодня на заседании Правительства, Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев сообщил, что для реализации программы будет создана специальная организация.

Фото из открытых источников

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Ключевые слова: Строительство, Пять социальных инициатив, Жилье,
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Автор:

Дамир Байманов

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