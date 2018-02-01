Айза Имамбек об Олимпиаде-2018: Груз с плеч упал

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для Айзы Имамбек Олимпийские игры в Пхенчхане - первые в ее профессиональной карьере, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Возьмем на себя смелость считать выступление дебютантки Олимпиады вполне успешным. Ну, и не будем забывать завет Пьера де Кубертена: главное, не победа, а участие.

Вторую путевку в Пхенчхан в фигурном катании (первая у Элизабет Турсынбаевой - прим. авт.), Имамбек завоевала в Астане, на чемпионате Казахстана, где Айза стала вице-чемпионкой.

На Олимпийском льду Айза выступила вполне уверенно и без падений. Всем известно, что судейство в фигурном катании штука субъективная, в отличие от того же футбола, где счет на табло и победитель очевиден. В выступлении казахстанской дебютантки Игр судьи зафиксировали ошибки в исполнении элементов, и Айза набрала 44,4 балла.

По возвращении Айзы в Казахстан, мы встретились с фигуристкой на одной из ледовых арен Алматы и поговорили о ее первых Олимпийских играх.





- Айза, поделись своими впечатлениями от Олимпиады. Ведь попасть на Игры - это подарок судьбы?

- Атмосфера на Олимпийских играх была просто замечательная, будто мы находились на празднике, празднике спорта, это непередаваемые ощущения. Я ведь раньше никогда не была на Олимпиаде, но в плане быта, это очень похоже на Всемирную Универсиаду, мы так же жили в олимпийской деревне. В целом, мне все понравилось. Олимпийские игры для любого спортсмена - это свершение мечты. Я просто наслаждалась каждой секундой пребывания на Олимпиаде. Это не передать словами.

- Какие ощущения были перед выступлением?

- Нас поставили в разминку с российскими фигуристками, которые в итоге стали победителями и призерами Олимпиады. Они изначально считались фаворитами и к ним было приковано колоссальное внимание, огромное количество операторов и фотографов. Обстановка на разминке была очень напряженная. И, мне кажется, что все мое волнение осталось именно на этой тренировке.

- То есть во время проката никакого волнения не было?

- Во время выступления я совершенно не волновалась. Это пошло мне на пользу. Выступлением довольны и я, и мои тренеры. Прокат удался, это один из лучших прокатов за весь сезон после травмы. На Олимпиаде мне удалось выполнить задуманное.

- Последствия травмы мешали сосредоточиться?

- Неприятное ощущение, когда ты хочешь показать максимум своих возможностей, но ты просто не можешь. Травма и морально, и физически давала о себе знать. К счастью, все позади. С каждым днём, нога все лучше и лучше. Боли уже не так мучают.

- Многие болельщики и даже специалисты считают, что судьи занизили оценки твоего выступления.

- Я судей никогда не виню, это их работа. Они знают свое дело и не зря сидят на своих местах. Но ко мне все подходят и говорят, что оценки для меня низковаты.





- Какое эмоциональное состояние сейчас, когда все позади?

- До Олимпиады было психологическое напряжение почти каждый день. Невозможно нормально спать, одолевают мысли о том, что будут говорить те, кто возлагает на тебя надежды. Хочется показать себя с лучшей стороны, чтобы подрастающее поколение стремилось к фигурному катанию. Когда я смогла выступить для себя хорошо, у меня просто груз с плеч упал. Сейчас очень радостная хожу, это новый этап в жизни.





- В целом, выступление казахстанских фигуристок на ОИ-2018 можно считать успешным?

- У нас один из самых сложных видов спорта, очень сложный технически, ещё нужно уметь выразить, передать эмоции, показать красивую хореографию, много всего. И это все - в три минуты. За этот промежуток времени ты должен показать все на что способен, и это все очень давит на спортсменов. Я считаю, что все молодцы. Мы все поехали с травмами, собрались и выступили, пусть не так хорошо, как хотелось бы, но все впереди. На ошибках мы учимся и становимся сильнее.

- А что скажете о выступлении нашей олимпийской сборной в целом?

- Благодаря спорту я познакомилась со многими именитыми спортсменами. Когда наблюдаешь за выступлениями знакомых тебе людей, знаешь, как они волнуются, о чем думают, складывается ощущение, что выступаешь сама. Самое главное, что наша сборная смогла завоевать олимпийскую медаль.

- Чем планируешь заняться в ближайшее будущее?

- Пока я продолжаю лечиться, возможно будут какие-то старты, но календарный план не совсем ясен. В следующем году у нас Универсиада, хотелось бы туда ещё попасть. Работаю, и работы много. Буду учить тройные прыжки, подтягивать технику и двигаться вперед.



Фото: sport.inform.kz/ olympic.kz