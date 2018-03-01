Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -6 °С
Алматы: 3 °С
USD 321.26 EUR 395.76
RUB 5.63 CNY 50.68
Скачать

Айдос Сарым сравнил проект газификации Астаны с ЭКСПО

5 Марта 2018 14:00 993
Поделиться:
Айдос Сарым сравнил проект газификации Астаны с ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский политолог Айдос Сарым прокомментировал социальные инициативы Главы государства, озвученные им сегодня на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Сенатор Серик Бектурганов: 5 инициатив - это путь повышения благосостояния казахстанцев
Решение о выделении дополнительных грантов для студентов очень своевременно - эксперт Госбанк Казахстана рассмотрит возможность финансирования строительства газопровода в Астану

«Это комплексный ответ на происходящие в стране и мире события, прежде всего, социального характера. Казахстан - это страна, где сложно создавать рабочие места. В этих условиях проект по газификации Астаны и возможность дальнейшей ее пролонгации на другие регионы является одним из крупнейших проектов, сопоставимых с «ЭКСПО». Это новые рабочие места, новые инвестиции. Большинство населенных пунктов, которые будут на маршруте газопровода, смогут улучшить свои социально-экономические показатели», - сказал он в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Он выразил уверенность, что проект по газификации станет большим позитивом для столичных жителей и экономики Астаны в целом.

«Не менее важен момент, связанный с доступным жильем. Снижение ипотечных цен, их фиксация на определенном уровне, пролонгация - это один из самых серьезных, возможно, даже самый серьезный шаг из этого пакета предложений. Это дает определенность, горизонт планирования для молодых семей и людей, которые только планируют свою жизнь», - отметил политолог.

По его словам, все инициативы Президента направлены на оживление экономики.

«Правительство будет определяться с источниками и механизмами финансирования для реализации этих инициатив. Тогда уже можно будет говорить более детальные вещи. Но в целом, если это все будет реализовываться, то в потенциале это придаст позитивную динамику экономическому росту развития», - подчеркнул Сарым.

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Пять социальных инициатив, Президент Казахстана, Мажилис, Сенат,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Касымова Эльмира
Касымова Эльмира
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив