Автотрассы остаются закрытыми в ряде регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четырех областях Казахстана из-за погодных условий продолжают действовать ограничения движения на автодорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТОО «Казахавтодор».

«На 25-26 декабря на автодорогах республиканского значения действуют ограничения движения в 4 областях страны», - говорится в сообщении ведомства.

В частности, остаются закрытыми дороги в Карагандинской области по всем направлениям для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий - снег, дождь, гололед.

В Павлодарской области движение ограничено по 6 направлениям для всех видов транспорта.

В Акмолинской области введено ограничение движения в сторону Караганды на участке Аршалы - граница Карагандинской области. В Восточно-Казахстанской области введено ограничение на участке Семей-граница Павлодарской области.



В отдельных районах Карагандинской и Павлодарской областей сохраняется неустойчивая погода, местами идет снег, местами стоит устойчивая дождливая погода. По прогнозам синоптиков, аналогичная погода сохранится в ближайшие сутки в данных двух регионах.

«Вся дорожно-эксплуатационная техника ТОО «Казахавтодор» работает в усиленном режиме. В областях осуществляют работу порядка 300 единиц техники посменно и в круглосуточном режиме. В Павлодарской области за последние сутки использовано более 600 тонн противогололедных материалов, по Карагандинской - около 1000 тонн, в Акмолинской области - 400 тонн. На участках производится очистка проезжей части, разделительной полосы, обочин и колесоотбойного бруса, а также россыпь противогололедных материалов и песко-соляной смеси», - отмечают в компании.

Водители и пассажиры могут напрямую обращаться за информацией о автодорогах республиканского значения через городской телефон по номеру +7 7172 444 777, а также мобильный телефон диспетчерской службы и приложение WhatsApp по номеру +7 771 7444 777.