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Авторы проекта по общественному транспорту получили спецприз акима Астаны

26 Февраля 2018 00:40 914
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Авторы проекта по общественному транспорту получили спецприз акима Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги Хакатона Open Data - конкурса технологичных проектов на тему «Открытые данные» - подвел председатель правления АО «Astana Innovations» Олжас Сартаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Говоря про результаты, то разделил бы их на 3 части: локальные, системные, близлежащей перспективы. Локальные касаются больше второго дня и заключаются в 5 победителях Хакатона», - отметил О. Сартаев.

Так, 1 место Хакатона: TeDeCo - мобильное приложение, позволяющее отслеживать расписание и движение автобусов, а также программа, анализирующая и демонстрирующая данные пассажиропотока в автобусах. 2 место - проект «Автоматизация отдела контроля», то есть проект по автоматизации контроля call-центров, сервис по оперативной обработке звонков. 3 место - ViMi, программа по автоматическому распознаванию речи, перенесению речи в текст, выявлению нарушений оператором и выделение текста соответствующим цветом.


Авторы проекта по общественному транспорту получили спецприз акима АстаныСпециальный приз от партнера HERE Technologies - 500 тысяч тенге - получил проект AR Bus по анализу и прогнозированию пассажиропотока.


Авторы проекта по общественному транспорту получили спецприз акима Астаны«Особенностью этого Хакатона стал специальный приз акима столицы - поездка в Фонд «Сколково», который получил проект MyBusStop - карт-схемы общественного транспорта. Все это стало возможным в рамках расширения взаимодействия с международными партнерами», - отметил Олжас Сартаев.


Авторы проекта по общественному транспорту получили спецприз акима Астаны
Также он назвал одним из системных результатов Хакатона запуск портала «Открытые данные Астаны».


Авторы проекта по общественному транспорту получили спецприз акима Астаны
Глава Astana Innovations сообщил, что ряд победителей Хакатона получит возможность интегрировать свои продукты с мобильным приложением Smart Astana, то есть увидеть их в работе в скором времени сможет любой житель Астаны.


Авторы проекта по общественному транспорту получили спецприз акима Астаны
Напомним, Хакатон стартовал в Астане 24 февраля при участии акима столицы Асета Исекешева. Участники были поделены на две категории: лица с наличием идеи проекта и лица, желающие присоединиться к проекту и имеющие опыт/навыки в различных сферах (маркетологи, IT-специалисты, разработчики, финансисты, продавцы, project-менеджеры).


Авторы проекта по общественному транспорту получили спецприз акима Астаны 
Авторы проекта по общественному транспорту получили спецприз акима Астаны
Фото: страница Олжаса Сартаева в Facebook

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Ключевые слова: Астана, Акимат, Цифровой Казахстан,
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Автор:

Касымова Эльмира

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