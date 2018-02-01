Авторы проекта по общественному транспорту получили спецприз акима Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итоги Хакатона Open Data - конкурса технологичных проектов на тему «Открытые данные» - подвел председатель правления АО «Astana Innovations» Олжас Сартаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Говоря про результаты, то разделил бы их на 3 части: локальные, системные, близлежащей перспективы. Локальные касаются больше второго дня и заключаются в 5 победителях Хакатона», - отметил О. Сартаев.

Так, 1 место Хакатона: TeDeCo - мобильное приложение, позволяющее отслеживать расписание и движение автобусов, а также программа, анализирующая и демонстрирующая данные пассажиропотока в автобусах. 2 место - проект «Автоматизация отдела контроля», то есть проект по автоматизации контроля call-центров, сервис по оперативной обработке звонков. 3 место - ViMi, программа по автоматическому распознаванию речи, перенесению речи в текст, выявлению нарушений оператором и выделение текста соответствующим цветом.



Специальный приз от партнера HERE Technologies - 500 тысяч тенге - получил проект AR Bus по анализу и прогнозированию пассажиропотока.



«Особенностью этого Хакатона стал специальный приз акима столицы - поездка в Фонд «Сколково», который получил проект MyBusStop - карт-схемы общественного транспорта. Все это стало возможным в рамках расширения взаимодействия с международными партнерами», - отметил Олжас Сартаев.





Также он назвал одним из системных результатов Хакатона запуск портала «Открытые данные Астаны».





Глава Astana Innovations сообщил, что ряд победителей Хакатона получит возможность интегрировать свои продукты с мобильным приложением Smart Astana, то есть увидеть их в работе в скором времени сможет любой житель Астаны.





Напомним, Хакатон стартовал в Астане 24 февраля при участии акима столицы Асета Исекешева. Участники были поделены на две категории: лица с наличием идеи проекта и лица, желающие присоединиться к проекту и имеющие опыт/навыки в различных сферах (маркетологи, IT-специалисты, разработчики, финансисты, продавцы, project-менеджеры).









Фото: страница Олжаса Сартаева в Facebook