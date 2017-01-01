Автор дубля в ворота «Астаны» - на заметке у тренеров ФК «Иртыш»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Блеснувший в полуфинале Кубка Казахстана молодой павлодарский футболист Арман Смаилов готовится к предстоящему сезону вместе с основной командой ФК «Иртыш». О своих первых впечатлениях подающий большие надежды нападающий рассказал пресс-службе павлодарского клуба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Позвонил администратор основной команды Мейрам Касымов и сказал, готовься, 8 января летишь на сборы. Сборы проходят на высшем уровне , мы получаем невероятный опыт, тренируясь бок-о-бок с настоящими профессионалами. Мне стоит упорно трудиться, чтобы доказать свою состоятельность тренерскому штабу, - говорит А. Смаилов. Кроме Армана с основой также проводят сбор два других молодых павлодарца: Мадияр Рамазанов и Валерий Леньков.



Напомним, в прошлом году в дебютном для себя матче в составе «Иртыша» в полуфинале Кубка страны Арман Смаилов забил два мяча в ворота чемпиона Казахстана «Астаны» и отдал одну голевую передачу. Матч закончился со счетом 5:3 в пользу «Астаны».



Также отметим, что опредилился первый соперник павлодарцев на зарубежном УТС. Им стал один из лидеров чемпионата Азербайджана ФК «Габала». Матч запланирован на 20 января.



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