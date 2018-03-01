Автомобиль загорелся в Уральске после осмотра на СТО
1 Марта 2018 19:05 397
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УРАЛЬСК. КАЗИНОРМ - В центре Уральска загорелся автомобиль, накануне прошедший проверку на местной станции техобслуживания, передает корреспондент МИА «Казифнорм».
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Утром владелец оставил ненадолго автомобиль в центре города около остановки «Юбилейная» на проспекте Достык-Дружба. Когда он через несколько минут вышел из магазина, автомобиль уже пылал.
В департаменте по ЧС Западно-Казахстанской области факт возгорания подтвердили, к месту происшествия выезжали семь человек.
Причины возгорания выясняют, одна из предварительных версий - источник огня находился в моторном отсеке.
Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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