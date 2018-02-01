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Автомобиль загорелся на трассе в Западном Казахстане

24 Февраля 2018 03:29 587
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Автомобиль загорелся на трассе в Западном Казахстане

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области загорелся легковой автомобиль, жертв удалось избежать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Инцидент произошел в минувший четверг на 204 километре автодороги Уральск - Атырау, недалеко от поселка Тайпак Акжаикского района. Возник пожар в автомобиле «Mercedes», сгорела большая часть сидений, также повреждена приборная доска.

По словам старшего инженера районного отдела ЧС Армата Сабыргалиева, водитель и пассажир живы. Оба - жители ЗКО. Предположительно, огонь возник из-за технической неисправности двигателя.

Напомним, 18 января на автодороге Самара-Шымкент в Актюбинской области сгорел автобус, погибло 52 гражданина Узбекистана.

В прошлом году на дорогах в ЗКО сгорели 117 машин, с начала текущего года зарегистрировано 10 случаев возгорания автомобилей.

Автор: Елжан Ералы, перевод: Сания Кутбанова

 

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Происшествия,
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