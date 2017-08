Автомобиль въехал в толпу протестующих в американском Шарлотсвилле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Три автомобиля столкнулись в центре Шарлотсвилла (штат Вирджиния), в результате чего есть несколько пострадавших, сообщает ТАСС.

Ранее агентство AP назвало инцидент наездом одного из автомобилей на толпу протестующих.

"Полиция Шарлотсвилла и полиция штата Вирджиния находятся на месте столкновения трех автомашин на пересечении Уотер-стрит и 4-й улицы в центре города. Сообщается о несколько пострадавших. Людям следует разойтись, чтобы дать доступ сотрудникам скорой помощи к месту происшествия", - говорится в заявлении, размещенном на странице городской полиции в Twitter.

В Шарлотсвилле рано утром в субботу начались столкновения националистов и выступающих против их действий граждан. Они последовали за факельным шествием, которое ультраправые активисты стихийно провели в преддверии запланированной акции "Единство правых" против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли (1807-1870 годы) в саду Эмансипации в центре города. Акцию запланировали на 12:00, но отменили из-за того, что ситуация вышла из-под контроля.



​Ранее в Виргинии из-за столкновений с ультраправыми был введен режим чрезвычайного положения. По последним данным полиции города, в результате столкновений по меньшей мере восемь человек пострадали и один был арестован.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья призвали участников столкновений в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) прекратить насилие. Соответствующие призывы они разместили на своих страницах в Twitter.



"Все мы должны объединиться и осудить все, за чем стоит ненависть. Для такого насилия нет места в Америке. Давайте объединимся", - написал американский лидер.

