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Автомашина увязла в трещине на Бухтарминском водохранилище в ВКО

2 Марта 2018 10:16 773
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Автомашина увязла в трещине на Бухтарминском водохранилище в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - ​ В Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области спасатели помогли людям на Бухтарминском водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

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Трое мужчин на внедорожнике застряли в ледовой трещине глубиной 70 см и шириной несколько метров.

Случай произошел поздно ночью, из-за не знания местности и темного времени суток машина марки «Хайландер» передними колесами увязла в трещине. Расстояние от берега составляло 1 километр. Самостоятельно выехать у мужчин не получилось, пришлось звать на помощь спасателей.

Сотрудники ВРАОСО около трех часов ночи эвакуировали пассажиров. В медицинской помощи мужчины не нуждались. Спасатели помогли отбуксировать автомобиль, после чего сопроводили мужчин до поселка Новая Бухтарма.

ДЧС ВКО во избежание подобных несчастных случаев призывает людей, выезжающих на замерзшие водохранилища соблюдать бдительность, осторожность, ориентироваться в местности и не нарушать элементарные правила безопасности.

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Людмила Малько

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