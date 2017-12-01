Автобусы с хоккеистами застряли в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два пассажирских автобуса с хоккейными командами застряли на участке трассы Павлодар - Шарбакты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По информации ДЧС Павлодарской области, они ехали из Восточного Казахстана в Павлодар. Кроме них, на этой же дороге простаивают два междугородних рейсовых пассажирских автобуса Семей - Павлодар и Семей - Усть-Каменогорск. Всего четыре автобуса. В них находятся 107 пассажиров, в том числе дети. К ним на помощь выехали шесть спецмашин, транспорт с песком и солью.
«Силами департамента по ЧС и органов исполнительной власти Лебяжинского района постепенно будут увозить пассажиров двух автобусов хоккейного клуба, которые вынуждены были приостановить движение из-за гололёда, - сказал начальник единой информационной службы ДЧС региона Аскарбек Омаров. - Автобусы пока просто стоят с людьми на обочине. И пассажиров будут вывозить на «ГАЗелях» небольшими группами. Первых 15 спортсменов детского хоккейного клуба уже увезли».
- Звезды тяжелой атлетики подарили новогоднее настроение детям
- Автотрассы остаются закрытыми в ряде регионов Казахстана
- Костяк национальной сборной по боксу в 2018 году составят опытные бойцы
- Легендарные автобусы с гармошкой вернулись на новый маршрут в Алматы
- Микроавтобус улетел в кювет из-за гололеда в Аксу
- Дороги закроют в Павлодарской области из-за гололеда
- Какая погода ждет казахстанцев на Новый год
- Торегали Тореали не будут приглашать на мероприятия в Павлодарской области – акимат
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана