Автобусы с хоккеистами застряли в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Два пассажирских автобуса с хоккейными командами застряли на участке трассы Павлодар - Шарбакты, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС Павлодарской области, они ехали из Восточного Казахстана в Павлодар. Кроме них, на этой же дороге простаивают два междугородних рейсовых пассажирских автобуса Семей - Павлодар и Семей - Усть-Каменогорск. Всего четыре автобуса. В них находятся 107 пассажиров, в том числе дети. К ним на помощь выехали шесть спецмашин, транспорт с песком и солью.

«Силами департамента по ЧС и органов исполнительной власти Лебяжинского района постепенно будут увозить пассажиров двух автобусов хоккейного клуба, которые вынуждены были приостановить движение из-за гололёда, - сказал начальник единой информационной службы ДЧС региона Аскарбек Омаров. - Автобусы пока просто стоят с людьми на обочине. И пассажиров будут вывозить на «ГАЗелях» небольшими группами. Первых 15 спортсменов детского хоккейного клуба уже увезли».