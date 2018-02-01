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Автобус врезался в дорожный указатель в Усть-Каменогорске

25 Февраля 2018 11:50 907
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Автобус врезался в дорожный указатель в Усть-Каменогорске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ДТП с автобусом произошло в субботу вечером на пересечении улиц Кирова и Кабанбай батыра, передает altaynews.kz.

Маршрутный автобус, направляясь в парк, двигался без пассажиров и въехал в дорожный указатель. По информации очевидцев, при повороте на улицу Кирова транспорт развернуло, и он вылетел на тротуар. Косвенной причиной аварии могли стать погодные условия.

Полицейские, работавшие на месте ДТП, от оперативных комментариев отказались. Виновнику аварии по решению суда предстоит выплата ущерба.



фото и видео Екатерины Шендрик

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Ключевые слова: ДТП, Восточно-Казахстанская область,
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