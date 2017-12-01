Автобус въехал в подземный переход на западе Москвы, пять человек погибли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пять человек погибли и еще восемь получили травмы в результате ДТП с рейсовым автобусом, въехавшим в подземный переход возле метро «Славянский бульвар» на западе Москвы, передает ТАСС.

«По уточненной информации, погибли пять человек. Восемь ранены, им оказывается медицинская помощь», - сообщили в центре экстренной медицинской помощи. Точная информация о погибших и пострадавших уточняется.



Ранее сообщалось, что троих пострадавших пришлось извлекать из-под колес автобуса.



На месте аварии работают представители экстренных служб, спасатели, пожарные, также на место выехали 10 машин скорой помощи. Создан штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. На место вылетел вертолет санитарной авиации для эвакуации тяжело пострадавших.



Авария произошла у станции метро «Славянский бульвар», в одном из самых оживленных мест. Во время происшествия в переходе находилось большое количество людей.



В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт гибели четырех человек в результате съезда рейсового автобуса в подземный пешеходный переход в Москве.



Как сообщил ТАСС в источник в экстренных службах, автобус принадлежал транспортной компании из подмосковного Одинцова. «Это рейсовый автобус ЛиАЗ, принадлежащий Одинцовской транспортной компании», - сказал собеседник агентства.



В понедельник в Москве отмечаются сложные погодные условия, сильный снегопад и низкая видимость.

Фото:© Станислав Красильников/ТАСС