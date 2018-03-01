Автобус улетел в кювет на трассе в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На трассе в Карагандинской области в кювет улетел пассажирский автобус, 27 пассажиров были эвакуированы, сообщила пресс-служба регионального ДЧС.

И инцидент произошел 7 марта на 10 км автодороги областного значения Аксу-Аюлы - Актогай.

«Силами подразделений ДЧС Карагандинской области и местной полицейской службы из съехавшего в кювет пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Алматы - Жезказган», эвакуированы в село Аксу-Аюлы и размещены в здании ДЮСШ 27 человек», - говорится в сообщении ДЧС.

Эвакуированные в медицинской помощи не нуждаются

В ведомстве напомнили, что на данный момент в Карагандинской области в связи с погодными условиями остается закрытым движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Жезказган-Петропавловск (поселок Жезды-граница Костанайской области).