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Автобус улетел в кювет на трассе в Карагандинской области

7 Марта 2018 14:42 1811
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Автобус улетел в кювет на трассе в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На трассе в Карагандинской области в кювет улетел пассажирский автобус, 27 пассажиров были эвакуированы, сообщила пресс-служба регионального ДЧС.

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И инцидент произошел 7 марта на 10 км автодороги областного значения Аксу-Аюлы - Актогай.
«Силами подразделений ДЧС Карагандинской области и местной полицейской службы из съехавшего в кювет пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Алматы - Жезказган», эвакуированы в село Аксу-Аюлы и размещены в здании ДЮСШ 27 человек», - говорится в сообщении ДЧС.

Эвакуированные в медицинской помощи не нуждаются

В ведомстве напомнили, что на данный момент в Карагандинской области в связи с погодными условиями остается закрытым движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги Жезказган-Петропавловск (поселок Жезды-граница Костанайской области).

 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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