Автобус столкнулся с легковушкой на трассе в ЗКО, есть пострадавшие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Западно-Казахстанской области. Три человека с различными травмами госпитализированы в больницу, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город».

ДТП произошло во вторник, 27 февраля, недалеко от поселка Алгабас Сырымского района. По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобиль марки «ВАЗ-2114» и пассажирский автобус.



Со слов очевидцев, с места ДТП в тяжелом состоянии был госпитализирован водитель автомобиля «ВАЗ-2114». По предварительной информации, за рулем легкового автомобиля находился сотрудник полиции.



В пресс-службе ДВД области информацию об аварии подтвердили, но подробности не сообщили, ссылаясь на то, что на месте происшествия до сих пор работают сотрудники полиции.



Между тем, как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова, в результате ДТП пострадали три человека.



Другие подробности аварии выясняются.