Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 318.68 EUR 393.06
RUB 5.71 CNY 50.53
Скачать

Автобус столкнулся с легковушкой на трассе в ЗКО, есть пострадавшие

27 Февраля 2018 18:51 436
Поделиться:
Автобус столкнулся с легковушкой на трассе в ЗКО, есть пострадавшие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе в Западно-Казахстанской области. Три человека с различными травмами госпитализированы в больницу, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой город».

Новости по теме

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП на трассе Алматы - Бишкек в Жамбылской области
Два человека погибли, пятеро пострадали в ДТП в Алматинской области Два человека погибли в загоревшейся автомашине в Жамбылской области

ДТП произошло во вторник, 27 февраля, недалеко от поселка Алгабас Сырымского района. По предварительным данным, на трассе столкнулись автомобиль марки «ВАЗ-2114» и пассажирский автобус.

Со слов очевидцев, с места ДТП в тяжелом состоянии был госпитализирован водитель автомобиля «ВАЗ-2114». По предварительной информации, за рулем легкового автомобиля находился сотрудник полиции.

В пресс-службе ДВД области информацию об аварии подтвердили, но подробности не сообщили, ссылаясь на то, что на месте происшествия до сих пор работают сотрудники полиции.

Между тем, как сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнара Абдрахманова, в результате ДТП пострадали три человека.

Другие подробности аварии выясняются.

Telegram-канал:

Ключевые слова: ДТП, Западно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив