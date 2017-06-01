Погода
Астана 17 °С
Алматы 17 °С
Курс валют
USD 315.18
EUR 352.18
RUB 5.53
CNY 46.37

Автобус с паломниками упал с высоты 30 метров в Забайкалье

Автобус с паломниками упал с высоты 30 метров в Забайкалье
12 Июня 2017 06:48 307

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае РФ погибли 11 человек - десять скончались на месте, одного раненого врачи не смогли спасти. Травмы получили 40 человек, среди них - трое несовершеннолетних.

В ДТП попали паломники, которые возвращались в Читу из села Урлук, где проходил крестный ход. Автобус вылетел с трассы в кювет и перевернулся, передает телеканал "Россия 24".

На участке, где произошла авария, велись ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было. В администрации Петровск-Забайкальского района также рассказали, что автобус упал с насыпи высотой около 30 метров на одном из самых сложных участков трассы, где она поворачивает почти на 180 градусов. Следственный комитет начал проверку по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Вертолет МЧС вылетел в Петровск-Забайкальский для возможной эвакуации пострадавших на лечение в Читу. В Минздраве РФ сообщили, что сейчас решается вопрос о перевозке нескольких человек.

Ключевые слова: Происшествия, ДТП,
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив