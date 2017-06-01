Автобус с паломниками упал с высоты 30 метров в Забайкалье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае РФ погибли 11 человек - десять скончались на месте, одного раненого врачи не смогли спасти. Травмы получили 40 человек, среди них - трое несовершеннолетних.

В ДТП попали паломники, которые возвращались в Читу из села Урлук, где проходил крестный ход. Автобус вылетел с трассы в кювет и перевернулся, передает телеканал "Россия 24".

На участке, где произошла авария, велись ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было. В администрации Петровск-Забайкальского района также рассказали, что автобус упал с насыпи высотой около 30 метров на одном из самых сложных участков трассы, где она поворачивает почти на 180 градусов. Следственный комитет начал проверку по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".



Вертолет МЧС вылетел в Петровск-Забайкальский для возможной эвакуации пострадавших на лечение в Читу. В Минздраве РФ сообщили, что сейчас решается вопрос о перевозке нескольких человек.