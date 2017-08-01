Австралийка пережила три крупных теракта в Европе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Девушка из Австралии, уцелевшая во время теракта в Барселоне, ранее пережила также теракты в Лондоне и в Париже, передает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.

26-летняя Джулия Монако из Мельбурна зашла в магазин на улице Рамбла незадолго до того, как фургон начал давить людей. Позже, описывая события 17 августа в эфире одной из австралийских радиостанций, она сообщила, что это уже третий теракт в Европе, свидетелем которого она стала. В июне 2017 года она оказалась в непосредственной близости от места атаки на посетителей лондонского рынка Боро-маркет. Через несколько дней они с подругой решили посетить Париж. В то время, как они гуляли рядом с собором Парижской Богоматери, боевик на их глазах напал с ножом на полицейского.



«Я не хочу возвращаться домой, - заявила Монако ведущей. - Я намерена остаться здесь и не позволить им победить - кем бы они ни были. И я собираюсь посмотреть все те места, ради которых я сюда приехала».



Вечером 17 августа микроавтобус наехал на людей в районе улицы Рамбла в Барселоне. Позже на проспекте Диагональ неизвестный на грузовике атаковал полицейских, охранявших район теракта. Пострадали два стража порядка.



В тот же вечер в городе Камбрильс, к югу от Барселоны, еще одна группа террористов попыталась совершить теракт, наехав на фургоне на людей. Пострадали семь человек, позже один из них скончался. Четверо нападавших были ликвидированы на месте, пятый скончался позже.



Жертвами серии терактов, по последним данным, стали 14 человек, более 100 пострадали. По данным каталонской полиции, ранения получили граждане 34 государств.