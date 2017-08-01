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Авиарейсы между Казахстаном и Афганистаном станут регулярными

Авиарейсы между Казахстаном и Афганистаном станут регулярными
18 Августа 2017 18:44 125

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международные авиарейсы между Казахстаном и Афганистаном станут регулярными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такое соглашение было достигнуто в рамках официального визита Премьер-Министра Афганистана Абдуллы Абдуллы в Казахстан.

«Главами авиационных администраций двух стран было подписано Соглашение, создающее правовую базу для выполнения регулярных полётов между двумя государствами. Достигнутая договоренность предусматривает выполнение до 3 международных рейсов в неделю», - сообщается на странице Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК в Фейсбуке.

В Комитете напомнили, что до настоящего времени между двумя странами выполнялись чартерные полёты афганской авиакомпании «Кам Эйр» по маршруту Алматы-Кабул. Теперь эти рейсы будут переведены на регулярную основу.

Ключевые слова: Транспорт, Афганистан,
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