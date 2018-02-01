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Авиарейс Астана - Лондон станет ежедневным

26 Февраля 2018 12:47 849
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Авиарейс Астана - Лондон станет ежедневным

 АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания «Эйр Астана» будет выполнять ежедневные рейсы из Астаны в Лондон с 1 июня 2018 года благодаря новым частотам в среду и пятницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Мы рады, что сделали ежедневным столь престижный и популярный рейс, связывающий Великобританию с Казахстаном, - сказал президент «Эйр Астаны» Питер Фостер. - Лондон приобретает все большее значение, как для деловых людей, так и для туристов. И это происходит в благоприятный для авиакомпании со стратегической точки зрения момент, поскольку мы планируем выход на IPO».

На сегодняшний день, авиакомпания осуществляет рейсы из Астаны в Лондон во все дни, за исключением среды и пятницы. С 1 июня, рейс КС 941 вылетит в среду из Астаны в 14:35, прилетит в Лондон в 16:40; рейс КС 942 в среду вылетит из Лондона в 17:55, прилетит в Астану в 05:20 на следующий день. В пятницу рейс КС 941 вылетит из Астаны в 12:35, прилетит в Лондон в 14:45. Из Лондона в пятницу рейс КС942 вылетит в 18.05, прилетит в Астану в 05:30 на следующий день (везде указывается местное время).

Как отметили в компании, рейсы в Лондон осуществляются на комфортабельном самолете Boeing 757, располагающем 3 классами обслуживания - 16 мест в бизнес-классе, 108 в эконом-классе и 12 мест в спальном эконом-классе. Стоимость авиабилета начинается от 211 682 тенге в эконом-классе, включая все сборы, кроме сервисного.

Фото: astanaairport.com

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Ключевые слова: Астана, Транспорт, КАЗМЕДИА,
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