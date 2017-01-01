Авиакомпания «Atlas Global» начнет летать из Караганды в Стамбул

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания «Atlas Global» начнет летать с Караганды в Стамбул с 15 марта 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя департамента индустрии туризма Министерства по инвестициям и развитию РК Марата Игали.

«По информации представителя авиакомпании «Atlas Global» в Казахстане Marzhan Mustafina, с 15 марта 2017 года с Караганды в Стамбул два раза в неделю (четверг, воскресенье) будут летать регулярные рейсы данной авиакомпании», - сообщил Марат Игали в соцсетях.

Отметим, что из карагандинского аэропорта «Сары-Арка» осуществляются перевозки как на внутренних, так и на международных воздушных линиях в города Казахстана, России, Германии, Турции авиакомпаниями «Эйр Астана», «Тулпар Авиа Сервис» (Казахстан), «Россия», «Трансаэро», «Домодедовские авиалинии» (Россия), «Turkish Airlines» (Турция) и другими.