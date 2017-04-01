Авиацию привлекут к охране рыбных запасов Урала и Каспия

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В операции «Бекiре-2017», направленной на защиту рыбных богатств Урало-Каспийского бассейна, в этом году привлекут авиацию, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в охране рыбных запасов в весеннюю путину принимают 400 инспекторов. В том числе часть из них привлекли из территориальных инспекций других областей Казахстана. Им передано 85 машин, 40 речных и морских судов. Впервые в этом году, кроме пограничной авиации к охране рек, где, как правило, идет браконьерский лов рыбы, а также акватории Каспийского моря привлекаются самолет и вертолет «Казавиалесоохраны», - сообщили в Атырауской областной территориальной инспекции животного мира и лесного хозяйства.

Напомним, 1 апреля в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях в период нереста ценных видов рыб стартовала ежегодная широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре-2017». В местах наиболее вероятного проявления фактов браконьерства созданы стационарные и передвижные посты, мобильные рейдовые группы. В этом году основные силы сконцентрированы на побережье и акватории Каспийского моря и предустьевых пространствах рек Жайык и Кигаш, так как в этих местах чаще всего регистрируются факты браконьерства. Также мобильные рейдовые группы созданы для инспектирования территории государственного природного резервата «Акжайык».