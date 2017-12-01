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Аварийными признали 19 домов в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов посетил ряд объектов в Актау, сообщает lada.kz.
Ералы Тугжанов ознакомился с ходом строительства нового жилья взамен ветхого в 3 микрорайоне.
В период с 2006 по 2013 годы инвестор снес четыре аварийных дома на 64 квартиры и построил на этом месте четыре новых дома на 240 квартир.
В 2014 году городской акимат принял программу по ликвидации аварийных домов на 2014-2019 годы и подписал соглашение с ТОО «Курылыс Строй Сервис». Суть соглашения заключается в том, что инвестор сносит аварийные дома, строит новое жилье и переселяет в них жителей аварийных домов. Городской акимат, в свою очередь, занимается реконструкцией инфраструктуры: инженерных сетей и автомобильных дорог этого микрорайона.
Программа состоит из трех этапов.
Первый этап был завершен в 2016 году. На месте аварийного дома №14 был построен 100-квартирный жилой дом, куда переселили жителей пяти аварийных домов, заселивших 77 квартир.
Второй этап был завершен в ноябре 2017 года. На месте аварийного дома №12 был построен 100-квартирный жилой дом, куда переселили жильцов четырех ветхих домов на 64 квартиры. На месте дома №17 было построено коммерческое жилье - 125-квартирный дом.
Реализация третьего этапа запланирована с ІІ квартала 2018 по IV квартал 2019 года. На месте трех аварийных домов будут построены два жилых дома на 100 и 60 квартир. В эти жилые дома переселят жильцов шести ветхих домов на 96 квартир.
Аким Ералы Тугжанов поручил и дальше осуществлять реализацию программы.
«Со стороны акимата будет продолжена работа по реконструкции инженерных сетей в 3 микрорайоне. Это ремонт всех систем водоснабжения, канализации, отопления, газификации, электроснабжения, телефонизации, благоустройство внутридворовых территорий и ремонт автомобильных дорог», - сказал аким области.
Также Ералы Тугжанов поручил провести анализ по жилым домам в 3 микрорайоне, и проработать вопрос привлечения инвесторов для дальнейшей работы по программе «Снос ветхого жилья города Актау».
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