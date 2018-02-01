Аварийные школы в Актюбинской области ликвидируют к 2020 году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о планах по развитию социальной инфраструктуры Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Для развития социальной инфраструктуры предлагается увеличить охват детей дошкольным образованием до 100%. К 2030 году количество мест в дошкольных организациях увеличится в 2,5 раза и составит 84,7 тысяч мест», - пообещал министр на заседании Правительства РК.
По его словам, с учетом роста перспективной численности населения необходима ликвидация трехсменных и аварийных школ до 2020 года.
«К 2030 году количество ученических мест увеличится на 58% и составит 141,5 тысяч мест (госпрограмма развития образования и науки на 2016-2019 годы - прим. ред.)», - сказал Касымбек.
Он также отметил, что развитие амбулаторно-поликлинических организаций позволит увеличить количество посещений в смену на 56% или 16,7 тысяч посещений в смену к 2030 году, а жилищный фонд агломерации увеличится с 12 млн. кв. м. до 36 млн. кв. м.
«При этом обеспеченность увеличится с 21 до 28 кв. м. на человека к 2030 году», - добавил Касымбек.
Главное фто: иллюстративное фото gdb.rferl.org
- Из-за гололеда закрыли трассу в Актюбинской области
- Еще одна бешеная кошка напала на актюбинца
- Поручение Главы государства Правительству разговаривать на казахском языке пояснил министр Абаев
- Уровнем школьного образования обеспокоен аким Восточно-Казахстанской области
- Избиением ребенка в специнтернате возмущены представители PRI в Центральной Азии
- Рост тарифов на комуслуги в Казахстане объяснил вице-министр национальной экономики
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана