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Аварийные школы в Актюбинской области ликвидируют к 2020 году

27 Февраля 2018 13:14 692
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Аварийные школы в Актюбинской области ликвидируют к 2020 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек рассказал о планах по развитию социальной инфраструктуры Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для развития социальной инфраструктуры предлагается увеличить охват детей дошкольным образованием до 100%. К 2030 году количество мест в дошкольных организациях увеличится в 2,5 раза и составит 84,7 тысяч мест», - пообещал министр на заседании Правительства РК.

По его словам, с учетом роста перспективной численности населения необходима ликвидация трехсменных и аварийных школ до 2020 года.

«К 2030 году количество ученических мест увеличится на 58% и составит 141,5 тысяч мест (госпрограмма развития образования и науки на 2016-2019 годы - прим. ред.)», - сказал Касымбек.

Аварийные школы в Актюбинской области ликвидируют к 2020 году 

Он также отметил, что развитие амбулаторно-поликлинических организаций позволит увеличить количество посещений в смену на 56% или 16,7 тысяч посещений в смену к 2030 году, а жилищный фонд агломерации увеличится с 12 млн. кв. м. до 36 млн. кв. м.

«При этом обеспеченность увеличится с 21 до 28 кв. м. на человека к 2030 году», - добавил Касымбек.


Главное фто: иллюстративное фото  gdb.rferl.org

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Ключевые слова: Правительство РК, Образование, Актюбинская область,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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