Атырауский скакун завоевал Кубок ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кубок «ЭКСПО» (Аламан байга) на призы Президента Республики Казахстан выиграл скакун из Атырау. Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель председателя правления АО «Казконтент» Марат Игали.

Как сообщалось ранее, в Астане на ипподроме «Қазанат» состоялись скачки «Кубок ЭКСПО» на призы Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева.

В соревнованиях участвовало 150 скакунов из 14 областей, Алматы и Астаны, а также России, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и других стран.

Главный приз - 10 млн. тенге получил Д. Мырзаханов, чей скакун Желқанат пришел к финишу самым первым в аламан байге.

В программе соревнований также были: кунан байга, топ байга, жорга жарыс и другие. Призовой фонд составил 63,6 млн. тенге.

Аламан байга (байге) - один из видов популярных среди казахов и других тюркских народов конно-спортивных состязаний. Это скачки на длинные и сверхдлинные дистанции по пересеченной местности (25, 50, 100 км), поэтому они считаются наиболее тяжелыми и изнурительными.



Международная выставка ЭКСПО-2017 в Астане пройдет с 10 июня по 10 сентября. Официальная церемония открытия выставки состоялась 9 июня. Представители 115 стран мира и 22-х международных организаций, а также отечественные изобретатели в течение 3 месяцев продемонстрируют гостям и участникам выставки технологии будущего. Ожидается, что в столицу будут приезжать около 20 тысяч туристов каждый день. В целом, планируется 2 млн гостей и 5 млн посещений. Тематика выставки: «Энергия будущего».

Для гостей и участников выставки будет представлена разнообразная культурно-развлекательная программа, с участием мировых звезд оперного искусства, эстрады, цирка, будут проведены международные спортивные состязания и т.д.