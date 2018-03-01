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Атырауских женщин поздравил аким области

8 Марта 2018 01:15 739
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Атырауских женщин поздравил аким области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау  праздничное мероприятие, посвященное 8 марта,  прошло в областном драматическом театре им. М. Утемисова. В концерте приняли участие творческие коллективы и отечественные звезды эстрады, а также музыканты  Академического оркестра народных инструментов им. Д. Нурпеисовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В преддверии праздника глава региона вручил многодетным матерям знаки отличия   «Алтын алқа» и  «Күміс алқа». За вклад в развитие Атырауской области несколько представительниц прекрасного пола получили благодарственные письма. 

«Позвольте поздравить вас со светлым праздником 8 марта! Пусть в ваших сердцах будет как можно больше радости в эти теплые весенние дни! Представительницы прекрасного пола приложили немало усилий для процветания нашей страны. Мое уважение к вам безгранично, как к женщинам, как к матерям, которые являются не только основой семьи, но и вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие государства.

Пусть никогда не исчезнут такие качества у жительниц нашей Родины, как достоинство, доблесть, исключительный ум и красота. Желаю, что бы  в вашей жизни было как можно больше радостных моментов. Счастья вашим семьям, здоровья вам и удачи вам во всех ваших начинаниях», - поздравил представительниц прекрасного пола  глава региона Нурлан Ногаев.


Атырауских женщин поздравил аким области 


Атырауских женщин поздравил аким области 
Атырауских женщин поздравил аким области 
Атырауских женщин поздравил аким области 
Атырауских женщин поздравил аким области
Атырауских женщин поздравил аким области 

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Ключевые слова: Дата, Акимат, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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