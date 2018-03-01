Атырауских женщин поздравил аким области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау праздничное мероприятие, посвященное 8 марта, прошло в областном драматическом театре им. М. Утемисова. В концерте приняли участие творческие коллективы и отечественные звезды эстрады, а также музыканты Академического оркестра народных инструментов им. Д. Нурпеисовой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии праздника глава региона вручил многодетным матерям знаки отличия «Алтын алқа» и «Күміс алқа». За вклад в развитие Атырауской области несколько представительниц прекрасного пола получили благодарственные письма.

«Позвольте поздравить вас со светлым праздником 8 марта! Пусть в ваших сердцах будет как можно больше радости в эти теплые весенние дни! Представительницы прекрасного пола приложили немало усилий для процветания нашей страны. Мое уважение к вам безгранично, как к женщинам, как к матерям, которые являются не только основой семьи, но и вносят огромный вклад в социально-экономическое развитие государства.



Пусть никогда не исчезнут такие качества у жительниц нашей Родины, как достоинство, доблесть, исключительный ум и красота. Желаю, что бы в вашей жизни было как можно больше радостных моментов. Счастья вашим семьям, здоровья вам и удачи вам во всех ваших начинаниях», - поздравил представительниц прекрасного пола глава региона Нурлан Ногаев.















