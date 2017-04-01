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Атырауские учителя получили новую газету

Атырауские учителя получили новую газету
9 Апреля 2017 10:00 219

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Первый номер областной газеты для учителей «Ұстаздық еңбек» («Педагогический труд») вышел в Атырау. Учредителем издания стал профессиональный союз работников образования Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша газета будет выходить дважды в месяц. Новых проектов и программ, которые принимает Министерство образования и науки РК, так много, что не все учителя успевают получить необходимую информацию. Меняются методы преподавания, появляются новые формы в работе с детьми. Обо всем этом учителя школ, воспитатели детских садов и преподаватели колледжей могут прочитать на страницах новой газеты, где также будут новости системы образования области», - говорит председатель общественного объединения «Атырауский областной филиал казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки Республики Казахстан» Килымгали Кайненов.

Уже в ближайшее время газета будет доходить до своего читателя не только в печатном виде, но в электронной версии. 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Образование,
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