Атырауские учителя получили новую газету

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Первый номер областной газеты для учителей «Ұстаздық еңбек» («Педагогический труд») вышел в Атырау. Учредителем издания стал профессиональный союз работников образования Атырауской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша газета будет выходить дважды в месяц. Новых проектов и программ, которые принимает Министерство образования и науки РК, так много, что не все учителя успевают получить необходимую информацию. Меняются методы преподавания, появляются новые формы в работе с детьми. Обо всем этом учителя школ, воспитатели детских садов и преподаватели колледжей могут прочитать на страницах новой газеты, где также будут новости системы образования области», - говорит председатель общественного объединения «Атырауский областной филиал казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки Республики Казахстан» Килымгали Кайненов.



Уже в ближайшее время газета будет доходить до своего читателя не только в печатном виде, но в электронной версии.