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Атырауские борцы померяются силами со спортсменами из 16 стран

Атырауские борцы померяются силами со спортсменами из 16 стран
18 Августа 2017 15:26 166

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские борцы в рамках спортивного мероприятия  Atyrau Sport Fest-2017  померяются силами со спортсменами из 16 стран, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«AtyrauSportFest 2017 состоится 19 августа в Ледовом дворце. Пройдет мероприятие  в формате состязаний по 16 видам единоборств. Это  дзюдо, самбо,  таеквандо, жекпе-жек,  бокс, кикбоксинг, тайский бокс,  греко-римская борьба, джиу-джитсу, киокушинкай каратэ, вольная борьба и другие. В ходе состязаний лучшие спортсмены Атырауской области сразятся с  соперниками из стран ближнего и дальнего зарубежья», - сообщил  руководитель управления физической культуры и спорта Азамат Бекет.

Ожидается, что в Атырау съедутся спортсмены из 16 государств - Украины, России, Грузии, Азербайджана, Бразилии, Кореи, Турции, Испании, Таиланда, Польши, Бельгии, Ирана, Марокко и других стран.

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Спорт, Атырауская область,
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