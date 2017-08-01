Атырауские борцы померяются силами со спортсменами из 16 стран

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Атырауские борцы в рамках спортивного мероприятия Atyrau Sport Fest-2017 померяются силами со спортсменами из 16 стран, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«AtyrauSportFest 2017 состоится 19 августа в Ледовом дворце. Пройдет мероприятие в формате состязаний по 16 видам единоборств. Это дзюдо, самбо, таеквандо, жекпе-жек, бокс, кикбоксинг, тайский бокс, греко-римская борьба, джиу-джитсу, киокушинкай каратэ, вольная борьба и другие. В ходе состязаний лучшие спортсмены Атырауской области сразятся с соперниками из стран ближнего и дальнего зарубежья», - сообщил руководитель управления физической культуры и спорта Азамат Бекет.

Ожидается, что в Атырау съедутся спортсмены из 16 государств - Украины, России, Грузии, Азербайджана, Бразилии, Кореи, Турции, Испании, Таиланда, Польши, Бельгии, Ирана, Марокко и других стран.