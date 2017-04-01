Астау изготавливают сельские школьники в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кумар Аксакалов знакомится с районами области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

В районе им. Г. Мусрепова глава региона ознакомился с оснащением Новоишимской казахской средней школы. Учебное заведение на 400 мест открыли в прошлом году. Здесь работают 50 педагогов. Школа имеет хорошее материально-техническое оснащение.

Кумар Аксакалов побывал на уроках физкультуры и труда, где ребята мастерили изделия декоративно-прикладного искусства.

Учитель труда Кощербай Касымов учит школьников делать астау и вырезать различные фигуры из дерева. Девочки занимаются шитьем, на уроках технологии учатся утюжить одежду, вышивать.





В библиотеке ученики старших классов рассказали акиму области о научных проектах, над которыми сейчас работают. Кумар Аксакалов пожелал выпускникам удачной сдачи экзаменов и дальнейшего поступления в вузы.



Аким области также осмотрел столовую и ознакомился с условиями в общежитии. Здесь проживают ребята из близлежащих сел. Каждую субботу после обеда их отвозят домой на школьном автобусе.



«Помимо школы, все дети должны заниматься спортом, творчеством, быть максимально занятыми. Пусть занимаются в доме культуры. Обязательно все. Тем более для детей бесплатно», - сказал Кумар Аксакалов.





Здесь же в общежитии аким области встретился с учащимися и их родителями, переехавшими из трудоизбыточных регионов страны. По информации акима района Владимира Дудова, в 2016 году сюда прибыли 7 семей: 31 человек трудоспособного возраста, все трудоустроены.



В семье Жураевых воспитываются 7 детей. Как рассказал глава семьи, они приехали из Сайрамского района. Здесь им все нравится, район оказывает хорошую поддержку. В ближайших планах четы - открыть свое дело.



О своих планах рассказала и молодая семья Акылбековых. Супруг работает во врачебной амбулатории, жена - методистом в центральной районной больнице.



Еще одна семья приехала из Мактааральского района. Муж работает главным специалистом аппарата Новосельского сельского округа, супруга - в школе.



«Нам нужны работающие граждане. Если в прошлом году прибыло 700 человек, то в этом году из ЮКО, Кызылординской и Жамбылской областей перевезем 1000 человек. На такой земле обязательно нужно работать. Мы - один народ, мы ничем не различаемся. Жители южных регионов хорошо занимаются землей, выращивают овощи. С нашей стороны от государства будет оказана помощь. Если захотите открыть дело - есть специальные программы. Поддержим», - сказал аким области.