Астанинский процесс - важный этап на пути к Женевским итоговым переговорам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) Санат Кошкумбаев считает, что у Казахстана есть большой опыт в медиации и проведении мирных переговоров между конфликтующими сторонами, который теперь позволит принять у себя переговоры по Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На территории Казахстана уже были обсуждаемые глобальные проблемы, в частности по иранской ядерной программе. Казахстан в свое время также прилагал усилия для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией. Кроме того, наша страна прилагала усилия для решения украинского кризиса, предлагая в 2015 году проведение в Астане переговоров по этой проблематике. Поэтому у Казахстана в данном случае уже устойчивый, сложившийся в международном масштабе имидж страны, которая может быть переговорной площадкой, проводит последовательную внешнюю политику», - подчеркнул Санат Кошкумбаев в интервью корреспонденту Казинформа.

По словам эксперта, для Казахстана важнее сам факт проведения переговоров, а какой будет итог - вопрос, адресованный скорее к самим договаривающимся сторонам. «Мы не можем сказать заранее, смогут ли стороны прийти к договоренности. Казахстану принципиально важно, чтобы это происходило с помощью дипломатических и политических усилий. Речь идет, прежде всего, о прекращении военных действий», - подчеркнул он.

Замглавы КИСИ согласился с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым в том, что Астанинский процесс является важным этапом к Женевским итоговым переговорам. «Если на нашей площадке будут достигнуты важные договоренности, то можно сказать, что они будут предварять успех или не успех Женевского раунда переговоров. В этом контексте переговоры в Астане очень важны для успеха всего процесса по урегулированию сирийского кризиса. (...) Это добрая воля, жест со стороны Казахстана по отношению к различным мировым игрокам. Он свидетельствует, во-первых, о доверии к Казахстану и нейтральности страны в решении этой проблемы. У Женевы тоже есть свои преимущества и определенные недостатки. Учитывая авторитет лидера Казахстана, президенты России и Турции могли полностью полагаться на Астану», - резюмировал Санат Кошкумбаев.

Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал инициативу о проведении встречи конфликтующих сторон в Сирии на площадке Астаны.